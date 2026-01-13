CAN 2025, Maroc : Walid Regragui met les choses au clair avant le choc face au Nigéria

C’est désormais une habitude. À chaque conférence de presse d’avant match, Walid Regragui se distingue par son franc-parler et n’esquive jamais une seule question n’hésitant pas parfois, à avoir une posture qui ne séduit pas toujours les journalistes. Ce mardi, avant le choc face au Nigéria en demi-finale de la CAN 2025, le sélectionneur du Maroc a fait le bilan sur sa CAN, les polémiques d’arbitrage et sur le choc face aux Super Eagles. Et il a débuté par une petite blague pour détendre l’atmosphère.

Depuis quelques jours, la presse marocaine annonce qu’Azzedine Ounahi, annoncé out 6 semaines, pourrait finalement être apte pour une potentielle finale voire même la demi-finale. Une rumeur dont s’est amusée Walid Regragui. «Au niveau des blessés, j’ai une bonne nouvelle. Ounahi pourra jouer demain… Non je rigole, il est blessé. Romain Saiss revient bien, on verra demain. À part Ounahi, tout le monde est apte et peut postuler dans le groupe », a-t-il lancé avant d’évoquer les affiches des demi-finales. «On est content de remettre le Maroc dans le dernier carré du continent contre l’une des plus fortes équipes africaines en CAN avec ses 17 demi-finales. Ça va être un gros match. Sénégal, Égypte, Maroc, Nigéria, ce sont les quatre meilleures équipes du continent actuel. C’est bien pour l’Afrique. Nous, on pourrait croire qu’on est monté en puissance, mais non. On a l’expérience des tournois maintenant, il y a des joueurs à remettre en forme, les blessés, les joueurs qui jouent moins. Contre le Cameroun, le match a rassuré les gens. Mais chaque match à sa vérité.»

Walid Regragui répond cash

Relancé ensuite sur les nombreuses polémiques sur l’arbitrage, le sélectionneur marocain a été très clair sur le sujet. Et n’a pas hésité à défendre son équipe. C’est toujours dommage d’aller dans le chemin des polémiques d’arbitrage. «On travaille bien sur le continent et on veut faire croire que des matches se gagnent de cette manière. Mais il ne faut pas se mentir, sur le continent, ça a toujours existé d’avoir des doutes. Et c’est aux journalistes de faire votre travail. Un penalty est sifflé dans un match, pas dans l’autre, etc. Moi je regarde tous les matches en Europe et c’est les mêmes polémiques. Mais on veut agrandir ça sur le continent. Moi je suis un grand défenseur du continent. Nous, on a été lésé depuis le début de la compétition. Contre la Tanzanie, quand on nous dit que c’est penalty parce qu’un joueur de 20kg est au duel avec un autre de 120kg… en Angleterre jamais ça se siffle. En revanche, quand c’est El Khannouss qui se fait pousser contre le Mali, personne ne dit penalty. Pareil pour Abde ou Saibari contre le Cameroun. Mais bon on va dire qu’on est le pays organisateur. J’ai l’habitude depuis le Mondial 2022. Mais je ne parle jamais de ça avec les joueurs.»

Dans sa lancée, Walid Regragui a aussi voulu clarifier les choses sur ses récentes déclarations concernant le niveau relevé de cette CAN. «On a dit que j’avais dit ça pour me protéger en disant ça comme ça si je perds, je pourrais dire que c’était la plus relevée. Moi, j’espère gagner la CAN la plus relevée. C’est la plus relevée, en stade, en climat, en infrastructures. On a Mané, Salah, Osimhen, Lookman et Hakimi en Ballon d’Or africain. On a les meilleurs joueurs du continent. Le Nigéria est sur 17 demi-finales, l’Égypte bah eux, ils sont programmés pour ça et tu as le Sénégal qui est l’une des meilleures si ce n’est la meilleure équipe du continent pour moi. Et puis nous qui, sur les 5 dernières années, continuons notre développement. Donc on est sur les meilleures équipes pour moi. C’est la meilleure pub pour le football africain. Sur le plan du jeu, c’est plus relevé car c’est sur que tu joues une CAN au Mali à l’époque sous 50 degrés ou même la dernière CAN quand on joue là RDC à 13h30 sous 40 degrés et 80% d’humidité, tu ne joues pas ton meilleur football. Pour moi, à l’avenir, on aura de moins en moins de surprise. » Le message est passé. Avant le choc des demi-finales, Walid Regragui a voulu éteindre toutes les polémiques naissantes pour se concentrer sur le football. Et ce mercredi, il attend une ambiance encore chaude face aux Super Eagles pour rêver d’une finale.