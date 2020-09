Luka Jovic demande lui aussi à quitter le Real Madrid !

C’est l’histoire d’une greffe qui n’a pas réussi à prendre. Révélé au yeux du grand public sous le maillot de l’Eintracht Francfort (25 buts inscrits en 54 matches de Bundesliga), Luka Jovic (22 ans) avait été transféré au Real Madrid l’an dernier en échange de 60 M€. Le Serbe avait pour mission de jouer un rôle dans l’ère post-Cristiano Ronaldo et de concurrencer Karim Benzema. Un an plus tard, Jovic est, pour le moment, considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire de la Casa Blanca.

Sur le terrain, l’ancien pensionnaire de Benfica n’a été titularisé qu’à quatre reprises en dix-sept apparitions en Liga. Il n’a marqué que deux buts. Un rendement famélique auquel s’est ajouté le fameux épisode de la quarantaine brisée par le joueur en plein confinement pour rentrer chez lui, en Serbie. Autant d’éléments qui ont fini par agacer la Casa Blanca. De son côté, le joueur n’est pas ravi non plus.

Jovic veut se relancer

Dans son édition du jour, Marca indique d’ailleurs que Jovic aimerait tenter de se relancer ailleurs, sous la forme d’un prêt. Déjà annoncé dans le viseur de l’AC Milan, de Monaco et de divers clubs allemands dont le Hertha, le Serbe sait que la porte ne lui sera pas fermée. En effet, le quotidien madrilène explique que Zinedine Zidane et le reste du club verraient d’un bon œil cette option.

Déjà prêt à envoyer Gareth Bale à Tottenham le temps d’une saison, le Real Madrid semble donc également disposé à prêter un autre de ses indésirables. Lié à la Casa Blanca jusqu’en 2024, Luka Jovic pourrait donc être l’un des acteurs principaux de cette fin de mercato. Qui saura saisir la balle au rebond ?