OM - LOSC : les compositions probables

La 11e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc de première partie de tableau entre l’OM et le LOSC (coup d’envoi, 21h). Les Phocéens retrouvent déjà le Vélodrome où ils n’ont finalement pas joué le week-end dernier après les graves incidents qui ont empêché la rencontre face à l’OL de se tenir. Le contexte sera forcément particulier, d’autant que les hommes de Gennaro Gattuso n’ont plus de temps à perdre, eux qui sont seulement 9es au classement, avec un match en moins donc.

Une victoire et trois points leur permettraient de revenir au 6e rang, soit encore deux places de moins que le LOSC. Heureusement pour l’entraîneur italien, il dispose de quasiment tous ses hommes forts puisque Gigot est de retour, même si Balerdi et Gueye sont suspendus. Ainsi, c’est Pau Lopez qui est attendu dans les buts, devant une défense à 4, constituée de Clauss et Lodi sur les côtés, pendant que la charnière sera composée de Gigot, qui n’a plus joué depuis le 30 septembre, et Mbemba.

Gigot de retour dans le onze de l’OM

Dans l’entrejeu, Gattuso prévoit de passer à trois, ce qui permettrait au capitaine Rongier d’évoluer en compagnie de Kondogbia et Veretout. C’est Azzedine Ounahi qui ferait les frais de ce choix-là, lui qui était titulaire à Nice il y a deux semaines. Blessé, le Marocain n’est pas dans le groupe. Devant aussi, il risque d’y avoir du changement puisque Sarr est annoncé remplaçant. Harit serait bel et bien maintenu dans le onze en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang en pointe, alors que Ndiaye est attendu sur le côté gauche.

De son côté, le LOSC espère enchaîner avec un 5e match de suite sans défaite en Ligue 1. Paulo Fonseca devrait aligner un 4-2-3-1 avec, sans surprise, Chevalier dans les buts. La défense devrait être constituée de Yoro et Alexsandro dans l’axe, en plus de Tiago Santos et Ismaily sur les ailes. La paire Bentaleb-André serait chargée d’équilibrer le collectif et de permettre au quatuor offensif de briller. Si David devrait reprendre sa place de titulaire devant, le Canadien serait épaulé par l’homme en forme du moment, Zhegrova, Yazici et Cavaleiro.

