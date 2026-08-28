Guingamp fait une offre pour Adrian Grbic, Nantes à l’affût

À la recherche d’un renfort offensif de poids pour dynamiser son attaque, l’En Avant Guingamp a décidé de piocher dans ses bons souvenirs pour boucler son recrutement. Selon nos informations, la direction costarmoricaine a concrètement dégainé une offre pour s’attacher les services d’Adrian Grbic. Aujourd’hui âgé de 30 ans, le puissant avant-centre autrichien s’était imposé comme l’une des terreurs de la Ligue 2 lors de l’exercice 2019-2020 sous les couleurs du Clermont Foot, inscrivant la bagatelle de 17 buts. Un profil de pur finisseur disponible à moindre coût qui représente une belle opportunité pour l’écurie bretonne en cette fin de mercato estival.

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Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Lucerne, le natif de Vienne sort d’une saison aboutie en Super League suisse, ponctuée par 11 réalisations toutes compétitions confondues. Si l’international autrichien n’a pas fermé la porte au projet de l’EAG, il refuse de se précipiter pour autant. Toujours selon nos indiscrétions, Adrian Grbic prend le temps d’étudier attentivement toutes les options (le FC Nantes a également pris des renseignements) qui s’offrent à lui dans cette dernière ligne droite du marché avant de trancher définitivement sur sa future destination. La balle est désormais dans le camp du joueur.