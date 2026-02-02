Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Serie A

Emil Holm rejoint la Juventus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Damien Comolli @Maxppp

Alors que Joao Mario a pris le chemin de Bologne, la Juventus se renforce en défense. Le club piémontais voit Emil Holm vers le chemin inverse dans le cadre d’un prêt. Le latéral droit suédois de 25 ans passé par l’Atalanta, Spezia ou Bologne s’offre un nouveau défi italien.

La suite après cette publicité
JuventusFC 🇬🇧🇺🇸
Emil Holm signs for Juventus! 🇸🇪

Welcome, Emil! 🙌

🔗

@Jeep
Voir sur X

«Emil Holm est un nouveau joueur de l’équipe première masculine de la Juventus, arrivant en prêt de Bologne jusqu’au 30 juin 2026. Au total, Holm a disputé 74 matchs de Serie A dans sa carrière, inscrivant quatre buts et délivrant dix passes décisives. Il a fait ses débuts en Ligue des champions ces derniers mois avec les Rossoblu. Désormais, une nouvelle aventure en noir et blanc l’attend. Bienvenue à la Juventus, Emil», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Bologne
Juventus
Emil Holm

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Bologne Logo Bologne
Juventus Logo Juventus Turin
Emil Holm Emil Holm
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier