Emil Holm rejoint la Juventus

Alors que Joao Mario a pris le chemin de Bologne, la Juventus se renforce en défense. Le club piémontais voit Emil Holm vers le chemin inverse dans le cadre d’un prêt. Le latéral droit suédois de 25 ans passé par l’Atalanta, Spezia ou Bologne s’offre un nouveau défi italien.

«Emil Holm est un nouveau joueur de l’équipe première masculine de la Juventus, arrivant en prêt de Bologne jusqu’au 30 juin 2026. Au total, Holm a disputé 74 matchs de Serie A dans sa carrière, inscrivant quatre buts et délivrant dix passes décisives. Il a fait ses débuts en Ligue des champions ces derniers mois avec les Rossoblu. Désormais, une nouvelle aventure en noir et blanc l’attend. Bienvenue à la Juventus, Emil», peut-on lire dans un communiqué.