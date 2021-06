Euro 2020, Belgique : Kevin De Bruyne et Axel Witsel absents contre la Russie

Touché au visage en finale de Ligue des Champions avec Manchester City (0-1 contre Chelsea, le 29 mai) et opéré quelques jours après en raison d'une double fracture, Kevin De Bruyne (29 ans) savait qu'il lui serait compliqué d'être pleinement remis pour le premier match de la Belgique à l'Euro 2020.

Sans grande surprise, le milieu de terrain élu meilleur joueur de Premier League par ses pairs cette saison ne sera pas de la partie pour les Diables Rouges contre la Russie ce dimanche (21h). La Belgique a officialisé le forfait de Kevin De Bruyne pour cette rencontre ce vendredi, en indiquant qu'il n'avait pas fait le déplacement à Saint-Pétersbourg, au même titre qu'Axel Witsel (32 ans), qui manquera lui aussi ce premier match. Coup dur pour Roberto Martinez.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. 🇧🇪