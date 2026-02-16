Ligue 2 : Bastia et Troyes se partagent les points

Match fermé et sans but à Furiani entre le SC Bastia et l’ESTAC Troyes (0-0) lors de la 23e journée de Ligue 2. Dans une rencontre très tactique, les Corses de Régis Ray, organisés en 5-4-1, ont surtout cherché à verrouiller les espaces, tandis que les Troyens de Stéphane Dumont, en 4-3-3, ont tenté de poser le jeu sans réussir à trouver la faille face à un bloc compact.

Malgré quelques situations de part et d’autre, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence dans ce duel équilibré arbitré par Ruddy Buquet. Ce résultat nul reflète bien la physionomie d’un match pauvre en occasions franches, où la rigueur défensive a pris le pas sur l’inspiration offensive, laissant les deux formations se partager logiquement les points.