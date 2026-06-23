CdM 2026 : un supporter jordanien décède pendant le match face à l’Algérie

Un supporter jordanien d’une vingtaine d’années est décédé et huit autres personnes ont été blessées dans une bousculade survenue dans la nuit de lundi à mardi sur la place Hachémite, à proximité du théâtre romain d’Amman. Le drame s’est produit alors que des milliers de supporters s’étaient rassemblés devant des écrans géants pour suivre le match de Coupe du monde 2026 entre la Jordanie et l’Algérie. Selon les autorités jordaniennes, neuf blessés ont été transportés à l’hôpital, où l’un d’eux a succombé à ses blessures.

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Le rassemblement a largement dépassé la capacité du site historique, qui peut accueillir environ 6.000 personnes. D’après une source ministérielle, plus de 15.000 spectateurs étaient présents pour assister à la rencontre. Sur le terrain, l’Algérie s’est imposée (2-1) après avoir renversé la Jordanie, qui enchaîne une deuxième défaite dans le tournoi après son revers face à l’Autriche (3-1) lors de la première journée.