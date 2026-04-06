La stat’ complètement folle de l’OM sans Aguerd

Du côté de l’OM, il y a une vie avec Nayef Aguerd et une vie sans le défenseur marocain. Défait dimanche soir par l’AS Monaco en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (2-1), le club olympien ne pouvait pas compter sur son expérimenté défenseur et les hommes d’Habib Beye ont finalement chuté malgré un premier acte séduisant.

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Une défaite confirmant une tendance observée au cours des derniers mois. En effet, l’OM a perdu 50% de ses matchs en championnat cette saison lorsque Nayef Aguerd a été absent (6/12) contre 19% lorsqu’il a été présent sur la pelouse (3/16). Une statistique symbolisant l’importance du joueur de 30 ans.