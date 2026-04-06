Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue 1

La stat’ complètement folle de l’OM sans Aguerd

Par Josué Cassé
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp

Du côté de l’OM, il y a une vie avec Nayef Aguerd et une vie sans le défenseur marocain. Défait dimanche soir par l’AS Monaco en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (2-1), le club olympien ne pouvait pas compter sur son expérimenté défenseur et les hommes d’Habib Beye ont finalement chuté malgré un premier acte séduisant.

La suite après cette publicité

Une défaite confirmant une tendance observée au cours des derniers mois. En effet, l’OM a perdu 50% de ses matchs en championnat cette saison lorsque Nayef Aguerd a été absent (6/12) contre 19% lorsqu’il a été présent sur la pelouse (3/16). Une statistique symbolisant l’importance du joueur de 30 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Nayef Aguerd

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier