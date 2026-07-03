Wolfsbourg : Saël Kumbedi a l’embarras du choix pour son avenir !

Parti de l’Olympique Lyonnais à l’été 2024 avec la ferme intention de franchir un nouveau cap en rejoignant la Bundesliga, Saël Kumbedi a vécu un exercice 2025-2026 pour le moins particulier. Embarqué dans la descente aux enfers de Wolfsbourg, le latéral droit a dû encaisser le terrible choc d’une relégation qui vient inévitablement ternir le bilan d’une saison. Pourtant, dans une équipe en perdition, l’ancien international espoir tricolore est parvenu par séquences à tirer son épingle du jeu et à sauver les meubles sur le plan individuel.

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Son principal fait d’armes cette saison réside dans son engagement défensif. L’ancien Lyonnais a affiché une combativité de tous les instants : gros volume de duels disputés, tacles glissés rugueux, il s’est battu sans relâche. Outre cette agressivité positive, il a également su se mettre en évidence sur le plan offensif, en témoignent ses 5 passes décisives délivrées en championnat en 27 rencontres. Une belle projection vers l’avant qui s’ajoute à un bagage d’ores et déjà impressionnant pour son jeune âge, puisqu’il totalise près de 100 matchs professionnels à seulement 21 ans.

Wolfsbourg ouvre la porte, l’Europe à l’affût

Face à ce profil de jeune joueur rompu aux joutes du haut niveau, un maintien en deuxième division allemande apparaît aujourd’hui hautement improbable. Conscient de la valeur marchande de son défenseur, pour lequel il avait déboursé près de 9 millions d’euros, Wolfsbourg se montre totalement ouvert aux négociations. Le club allemand est prêt à lui accorder un bon de sortie, et les prétendants ne se font pas prier pour venir aux renseignements.

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Selon nos informations, plusieurs cadors suivent avec une grande attention l’évolution de ce dossier estival. En Italie, les deux clubs rivaux de la capitale, la Lazio et l’AS Roma, lorgnent son profil pour dynamiser leurs couloirs respectifs. Le FC Porto, toujours à l’affût de jeunes talents dotés d’une forte marge de progression, ainsi que le Feyenoord Rotterdam, séduit par son apport offensif, sont également sur les rangs. Enfin, un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas encore filtré, étudie sérieusement la possibilité de le rapatrier dans l’Hexagone. Le mercato estival de Saël Kumbedi s’annonce donc particulièrement agité. Le joueur aura l’embarras du choix pour relancer une carrière qui ne demande qu’à rebondir après ce malheureux coup d’arrêt collectif en Allemagne.