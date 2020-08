L'agent de Kevin De Bruyne arrêté par la police belge

Comment qualifier la saison de Kevin De Bruyne ? Le mot parfait pourrait être approprié au vu de son titre de meilleur joueur de la saison dernière et de ses 17 buts et 24 passes décisives en 51 matchs avec Manchester City. Forcément, ça donne envie de le garder et de le blinder. Les négociations seraient en bonne voie pour offrir un nouveau contrat au milieu de terrain belge.

Mais un événement peut venir retarder les discussions, qui étaient parties pour aboutir à un salaire de 400 000 euros par semaine. Le Mirror annonce que son agent a été arrêté par la police belge. La raison : KDB avait demandé à la police d'enquêter sur certains trous dans ses finances, impliquant des pertes de plusieurs millions d'euros. Patrick De Koster est donc soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Si les faits venaient à être avérés, un changement d'agent est plus que probable ce qui pourrait redistribuer les cartes d'une future prolongation.