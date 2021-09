Sergio Busquets très marqué par le départ de Lionel Messi

Au Camp Nou, ce mardi à 21 heures, le FC Barcelone lancera sa campagne européenne avec un choc face au Bayern Munich pour le compte de la 1ère journée des phases de poules de la Ligue des Champions. Une affiche séduisante durant laquelle les Blaugranas ne pourront plus s'appuyer sur leur légende vivante Lionel Messi, partie au Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre décisive, Sergio Busquets, le capitaine barcelonais, est ainsi revenu sur le départ de la Pulga. Un évènement qui l'a profondément marqué.

«Je suis resté en état de choc. Pour tout ce que représente Leo pour le Barça, pour ce qu'il représentait aussi pour moi et pour nos familles sur le plan personnel... Ça a été des émotions difficiles à gérer. Ce sont des décisions qui ne dépendent pas de nous. C'est dur, mais on doit essayer de changer notre mentalité», a ainsi reconnu le métronome du club catalan. Un vide immense laissé par le sextuple Ballon d'Or, une profonde tristesse pour Busquets qui a malgré tout souhaité rester positif : «Leo est parti, mais aujourd'hui le plus important, c'est l'équipe. On l'a vu avec Chelsea l'an dernier. Leo nous apportait beaucoup sur le plan collectif, mais on est devant une nouvelle page. On sait que ce ne sera pas facile, on sait toute la difficulté de ce défi, mais on reste tout aussi ambitieux.»