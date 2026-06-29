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Coupe du Monde

CdM 2026 : la statistique qui élimine quasiment le Brésil…

Par Matthieu Margueritte
Brésil - Japon @Maxppp
Brésil 2-1 Japon
winamax
1 1.75 N 3.60 2 5.00 bonus 100€

Stupeur à Houston ! Après un exploit de Kaisho Sano, le Japon mène 1-0 devant le Brésil à la mi-temps de ce 16e de finale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Seleção va devoir faire aussi bien qu’il y a… 88 ans

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Le site spécialiste des statistiques Opta assure en effet qu’il «faut remonter à 1938 pour voir le Brésil gagner un match à élimination directe (hors match pour la 3e place) après avoir été mené à la mi-temps (2-1 v Tchéquie, 4 défaites depuis lors)». Les Brésiliens peuvent trembler.

Pub. le - MAJ le
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