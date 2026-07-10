EdF : Thierry Henry prévient Zinedine Zidane

Didier Deschamps va vivre encore vivre deux derniers matchs à la tête de l’équipe de France. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde après la victoire face au Maroc (2-0) jeudi soir, le sélectionneur jouera au mieux la finale, au pire la petite finale, quelque soit le résultat du match contre l’Espagne ou la Belgique. Après cela, il cèdera le tablier qu’il porte depuis 2012 pour le laisser à son ancien partenaire de la Juventus et de l’équipe de France, Zinedine Zidane. C’est bien l’ancien numéro 10 qui devrait prendre la suite, même si rien n’a encore été officialisé.

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La mission ne s’annonce pas simple, car passer après Deschamps s’avère être un petit cadeau empoisonné, prévient Thierry Henry. « Il va être très difficile à remplacer pour nous, a assuré l’autre champion du monde 1998 sur FOX Sports. On a souvent entendu qu’il était chanceux, poursuit-il à propos de Didier Deschamps. Non, non ! Cela n’a rien à voir avec la chance. La récompense est dans le risque. Il a souvent pris des risques, mais calculés. Car il est loin d’être stupide. Faites-moi confiance, il a un grand cerveau », a indiqué l’ancien meilleur buteur des Bleus, rappelant au passage que DD a été « le premier dans presque tout ce que la France a gagné ». Zidane entendra le message.