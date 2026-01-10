Menu Rechercher
Commenter 2
Süper Lig

Turquie : Fenerbahçe remporte la Supercoupe contre Galatasaray avec un Guendouzi buteur

Par Kevin Massampu
1 min.
Tedesco @Maxppp

Fenerbahçe s’est adjugé la Supercoupe de Turquie, ce samedi, en battant en finale son rival historique, Galatasaray (0-2). Quelques heures seulement après son arrivée en provenance de la Lazio, Mattéo Guendouzi était aligné d’entrer par Domenico Tedesco. L’international français s’est même illustré en ouvrant le score au Stade olympique Atatürk (28e) sur une frappe rasante.

La suite après cette publicité
atv
Gol: Guendouzi ⚽ (Dk. 28)
#Galatasaray #Fenerbahçe #atv #turkcellsüperkupa #GSvFB
Voir sur X

L’ancien Parisien et Marseillais a ensuite été imité par Jayden Oosterwolde, servi par Marco Asensio (48e) pour le break. Avec cette victoire, Fenerbahçe remporte sa 10e Supercoupe de Turquie et son premier trophée depuis l’arrivée de Tedesco.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Galatasaray
Fenerbahce
Mattéo Guendouzi

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Mattéo Guendouzi Mattéo Guendouzi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier