Turquie : Fenerbahçe remporte la Supercoupe contre Galatasaray avec un Guendouzi buteur

Fenerbahçe s’est adjugé la Supercoupe de Turquie, ce samedi, en battant en finale son rival historique, Galatasaray (0-2). Quelques heures seulement après son arrivée en provenance de la Lazio, Mattéo Guendouzi était aligné d’entrer par Domenico Tedesco. L’international français s’est même illustré en ouvrant le score au Stade olympique Atatürk (28e) sur une frappe rasante.

La suite après cette publicité

L’ancien Parisien et Marseillais a ensuite été imité par Jayden Oosterwolde, servi par Marco Asensio (48e) pour le break. Avec cette victoire, Fenerbahçe remporte sa 10e Supercoupe de Turquie et son premier trophée depuis l’arrivée de Tedesco.