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Le gouvernement chinois réagit aux excuses de Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé face à Elche @Maxppp

Le gouvernement chinois a réagi aux excuses de Kylian Mbappé après la polémique provoquée par ses propos sur Mao Zedong. Interrogé par un journaliste de l’AFP sur la position de Pékin et sur une éventuelle prise de parole du Real Madrid, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que les autorités appréciaient les excuses présentées par les parties concernées. Une réaction mesurée alors que l’attaquant français a été lâché par plusieurs marques chinoises et que la controverse continue de faire des vagues dans le pays.

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Relancé par un journaliste britannique sur la possibilité d’un assouplissement du boycott visant le joueur et sur les éventuelles démarches attendues de sa part, Guo Jiakun s’est contenté de répéter sa réponse initiale. « J’ai déjà répondu à cette question. Nous apprécions les excuses présentées par la personne concernée », a-t-il indiqué. Le porte-parole n’a, par contre, annoncé aucune levée des mesures visant Mbappé et n’a pas précisé si Pékin attendait toujours des excuses publiques du Real Madrid. Le club espagnol maintient pour sa part que ses partenariats commerciaux en Chine restent inchangés.

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