West Ham : Declan Rice ne veut pas rempiler

West Ham est prêt à dérouler le tapis rouge pour Declan Rice. Déjà auteur d'une belle saison avec les Hammers (32 matchs disputés en Premier League, deux buts marqués la saison dernière), le jeune milieu de terrain enchaîne avec les Three Lions depuis le début de l'Euro 2020. Conscients du danger dans ce dossier, les dirigeants du club londonien souhaiteraient prolonger leur international anglais. Mais selon les informations du Telegraph, l'intéressé n'afficherait pas une volonté similaire à celle de sa direction.

En effet, Rice aurait déjà éconduit à deux reprises les offres formulées par son club pour prolonger. Une stratégie tout sauf anodine, puisque Declan Rice attendrait un signe de Chelsea et Manchester United. Les deux formations anglaises apprécient particulièrement le joueur et pourraient se positionner concrètement dans les prochaines heures. De son côté, West Ham ne lâchera pas son joyau aussi facilement. Le potentiel acquéreur devra verser plus de 100 millions d'euros pour rafler la mise...