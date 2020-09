L1 : Vincent Labrune au Parc des Princes pour le Classique

C'était une petite surprise : Vincent Labrune a été élu à la tête de la Ligue de Football Professionnel ce jeudi, en devançant un Michel Denisot pourtant favori. Et pour sa première apparition dans son nouveau costume, l'homme d'affaires de 49 ans va se montrer ce dimanche au Parc des Princes pour assister au Classique entre le PSG et l'OM.

Le nouveau chef du football en France va retrouver un club qu'il connaît très bien, puisqu'il a été président de l'OM pendant 5 ans, entre 2011 et 2016. Peut-être un avantage futur pour l'équipe d'André Villas-Boas ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, et dans des propos repris par La Provence, l'entraîneur a estimé clairement que non. À voir si cela va se confirmer à l'avenir.