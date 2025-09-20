Real Madrid : le magnifique but de Kylian Mbappé contre l’Espanyol

Après le sublime but d’Eder Militão en première période, c’est le numéro 10 du Real Madrid qui a pris les choses en mains contre l’Espanyol Barcelone. Dès le retour des vestiaires, le Real Madrid a doublé la mise grâce à un nouvel éclat signé Kylian Mbappé. Sur un service parfait de Vinícius Jr, l’attaquant français a pris ses responsabilités à l’entrée de la surface et a décoché une frappe du pied droit. Le ballon est allé se loger sur la droite de Dmitrović, imparable. Une réalisation splendide qui a fait exploser le Bernabéu et mis les Merengues à l’abri dès la 47e minute de jeu.

Avec ce cinquième but en autant de rencontres de Liga, Mbappé poursuit son incroyable série. Déjà double buteur avec l’équipe de France lors de la trêve internationale, le capitaine des Bleus affiche une confiance totale et un niveau de jeu impressionnant. Sa régularité et son impact offensif envoient un message fort non seulement au championnat espagnol, mais aussi à toute l’Europe.