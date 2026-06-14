CdM 2026 : l’Angleterre confrontée à une alerte tornade

Décidément, la préparation des Three Lions aux États-Unis n’a rien d’un long fleuve tranquille. Après une fusillade survenue à proximité de son camp de base, un séisme ressenti dans la région et le vol d’une partie de son équipement, la sélection anglaise a dû faire face à une nouvelle mésaventure samedi soir : une alerte tornade a été déclenchée dans la région de Kansas City. Peu après 20 heures, l’ensemble de la délégation a reçu un message d’urgence des autorités américaines lui demandant de se mettre à l’abri en raison de risques d’orages violents et de vents pouvant atteindre 130 km/h.

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La situation s’est encore intensifiée une trentaine de minutes plus tard avec l’émission d’une veille tornade dans la zone où réside l’équipe et d’une alerte tornade pour le secteur où se trouve son centre d’entraînement. Finalement, ni l’hôtel des Three Lions ni le Swope Soccer Village n’ont été touchés par les intempéries les plus violentes, même si de nombreuses coupures de courant ont été signalées dans la région. Le plus gros de l’orage étant désormais passé, les hommes de Thomas Tuchel devraient pouvoir maintenir leur programme et préparer normalement leur entrée en lice face à la Croatie, mardi.