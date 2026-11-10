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Équipe de France : Marcus Thuram déclare forfait

Par Aurélien Macedo
1 min.
Marcus @Maxppp

Appelé en équipe de France par Zinedine Zidane pour la première fois après avoir manqué le rassemblement de septembre, Marcus Thuram ne va finalement pas être de l’aventure avec les Bleus. Blessé, l’attaquant de l’Inter Milan va manquer les rencontres contre l’Italie (jeudi) et la Turquie (dimanche).

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Touché à l’ischio droit lors de la victoire contre Côme ce dimanche (2-0), Marcus Thuram n’a pas pu disputer l’entraînement du lundi soir avec les Bleus. Resté aux soins, il n’a pas connu d’amélioration et le staff médical des Bleus l’a laissé repartir dans son club. Le nom de son remplaçant sera bientôt connu.

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