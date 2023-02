LdC, PSG-Bayern : Sergio Ramos envoie un message fort à Christophe Galtier

La suite après cette publicité

À l’heure où les supporters parisiens pointent le manque d’autorité et de charisme de Marquinhos, tout proche de prolonger avec le club de la capitale, Sergio Ramos joue lui les rôles d’un capitaine de l’ombre. Discutable quant à son rendement sur le terrain, le défenseur espagnol de 36 ans se montre, en revanche, bien plus efficace dans sa communication. Selon Le Parisien, c’est même l’ancien cadre du Real Madrid qui a obtenu le calme au plus fort des tensions dans le vestiaire après la défaite à Monaco (1-3). Fort d’un discours musclé, demandant à chacun de se «regarder dans la glace», Ramos s’est cette fois-ci rallié à la cause d’un Christophe Galtier, sous pression avant d’affronter le Bayern Munich, ce mardi à 21 heures.

«La gestion d’un groupe est très importante, au-delà de la philosophie de jeu d’un entraîneur, pour moi le plus important est de ne pas mentir aux joueurs. Le groupe sent si l’entraîneur est avec les joueurs ou non. Il faut savoir faire cela, garder ouverte la porte de son bureau à n’importe quel moment. C’est aussi important que les connaissances techniques et tactiques. L’histoire du football le montre, ce sont ces entraîneurs qui gagnent, ils savent unir un groupe. Le coach meure pour ses joueurs et les joueurs meurent pour le coach même si on ne peut jouer qu’à 11. C’est difficile à gérer et c’est ce que je veux mettre en avant par rapport à Galtier. Il était naturel et humble quand il est venu se présenter dans le vestiaire et c’est un coach qui ne ment jamais, qui vous dit les choses en face. Il sait très bien manager, il a gagné avec d’autres équipes avant le PSG, ce qui nécessite une expérience qu’il transmet au groupe et nous en sommes très heureux.» Un message allant dans le sens des propos récemment tenus par Marquinhos.

