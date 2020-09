Journal du Mercato : le Bayern Munich sur tous les fronts

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce journal du mercato en France, du côté de Marseille où le mercato olympien s'accélère. Alors que nous évoquions un fort intérêt de l'OM pour l'attaquant de Fluminense, Marcos Paulo (18 ans), il semblerait que le dossier puisse aboutir dans les prochaines heures. En plus de l'accord entre le joueur et le club phocéen, UOL Esporte annonce ce matin que le club brésilien serait prêt à lâcher son joueur pour 10 M€ et attendrait un signe de l'OM. Affaire à suivre donc... Par ailleurs, l'OM se montrerait optimiste dans le dossier Luis Henrique (18 ans). Disposée à investir 10 M€, la direction marseillaise aurait finalement revu son enveloppe à la hausse. Selon Telefoot, Marseille serait désormais prêt à mettre 12 M€ sur la table pour arracher la pépite brésilienne de Botafogo.

Un peu plus à l'est, sur le Rocher, l'AS Monaco serait sur le point d'obtenir la signature de Florentino Luís (21 ans, Benfica). A Bola révèle que le milieu de terrain portugais devrait débarquer à l'ASM sous forme de prêt payant de 2 M€, sans option d'achat. Record ajoute même que le joueur serait très emballé à l'idée de rejoindre les Rouge et Blanc.

À Lyon, le dossier Houssem Aouar (22 ans) pourrait également toucher à sa fin. Annoncé sur le départ depuis l'ouverture du mercato, seul Arsenal a formulé une offre concrète à l'OL de 40 M€, pour le milieu de terrain, formé au club. Néanmoins le Telegraph révèle, ce matin, qu'un club qualifié pour la Ligue des Champions pourrait rapidement passer à l'offensive. Pour rappel, la Juventus, Manchester City et le PSG avaient manifesté leur intérêt en début de mercato.

Enfin, le PSG avancerait bien dans le dossier Tiémoué Bakayoko (26 ans). Prêté du côté de Monaco, la saison dernière par Chelsea, le milieu de terrain français pourrait rapidement revenir en Ligue 1. Selon nos informations, une réunion devrait se tenir dans les prochains jours entre l'entourage du joueur et le club de la capitale. De son côté, Chelsea ne s'opposerait pas à un nouveau prêt de son joueur. Un prêt dont l'option d'achat pourrait tourner autour de 30 M€.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et de l'Espagne où Luis Suarez (33 ans) serait sur le point de rejoindre l'Atletico de Madrid. Après son transfert avorté du côté de Turin, l'attaquantdu Barça devrait s'engager avec les Colchoneros dans les prochaines heures. Selon Deportes Cuatro, les dirigeants madrilènes seraient parvenus à un accord avec le Barça à hauteur de 4 M€ en cas de qualification pour les 1/4 de finale de Ligue des Champions. De son côté, l'international uruguayen a quitté, cet après-midi, le centre d'entrainement du FCB en larmes.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour sur le Bayern Munich. Alors qu'une vague de départs était pressentie, les Bavarois ont finalement réussi à conserver la plupart de leurs éléments. Michaël Cuisance (21 ans), un temps courtisé par Marseille, devrait rester en Allemagne, tout comme Lucas Hernandez (24 ans) et David Alaba (28 ans). En manque de temps de jeu, le premier a finalement pris la décision de rester, tout comme le deuxième avec qui la direction bavaroise a connu quelques tensions concernant sa prolongation de contrat.

Le seul qui devrait plier bagage dans les prochains jours serait Javi Martínez (32 ans). L'Espagnol devrait retourner à Bilbao contre un chèque de 10 M€. Une vente, venant s'ajouter à celle de Thiago Alcantara (29 ans), qui pourrait permettre au Bayern de passer à l'action dans le sens des arrivées.

Malgré l'arrivée de Leroy Sané (24 ans), en début de mercato. Le champion d'Europe en titre pourrait se laisser tenter par l'ailier de Chelsea, Callum Hudson-Odoi (19 ans). L'Anglais avait déjà été ciblé l'été dernier, mais ses dirigeants ne l'avaient pas autorisé à quitter le club. Cette fois, avec le recrutement XXL des Blues, la donne pourrait être différente et les Munichois pourraient rapidement en profiter. Comme ils pourraient également profiter de la situation libre de Mario Götze (28 ans). Libre depuis la fin de son aventure du côté de Dortmund, l'ancien Bavarois aurait été contacté par Hans-Dieter Flick et se laisserait le temps de la réflexion. Affaire à suivre...

Enfin, en défense, le Bayern pourrait se faire devancer par le Barça dans le dossier Sergiño Dest (19 ans). Le latéral américain de l'Ajax devrait finalement rallier le FC Barcelone pour la saison à venir. Les deux clubs seraient parvenus à un accord sur un transfert de 20 M€ + 5 M€ de bonus, au nez et à la barbe du Bayern qui tenait la corde il y a quelques jours.

Les principaux officiels du jour

Enfin, du côté des officialisations, Leeds a annoncé la signature de Diego Llorente (27 ans). Le défenseur central espagnol s'est engagé avec le club du nord de l'Angleterre contre un chèque de 25 M€.

En Ligue 1, Romain Philippoteaux (32 ans) s'est trouvé un nouveau défi. Le désormais ex-Nîmois s'est engagé avec Brest, jusqu'en 2022. Il retrouvera, là-bas, l'entraîneur qui l'a lancé en professionnel du côté de Dijon, il y a un sept ans. À savoir Olivier Dall'Oglio.

Un autre joueur du centre de formation du Paris Saint-Germain a décidé de plier bagage. Corentin Louakima (17 ans) s'est envolé pour l'Italie et la Serie A. Le jeune latéral français s'est engagé avec la Roma et évoluera avec la Primavera, dans un premier temps.

En Angleterre, Nélson Semedo (26 ans) file à Wolverhampton. Le latéral droit portugais a paraphé un contrat de 3 ans + 2 années en option avec les Wolves. Le FC Barcelone va récupérer 30 M€ + 10 en bonus comme l'explique le club catalan dans un communiqué publié sur son site.

Enfin, Alvaro Morata (27 ans) s'est engagé avec la Juventus, hier dans la soirée. L'attaquant espagnol a été prêté par l'Atletico de Madrid. Un prêt payant de 10 M€, assorti d'une option d'achat de 55 M€. L'ancien buteur du Real ou de Chelsea viendra pour remplacer Gonzalo Higuain, parti du côté de Miami.

