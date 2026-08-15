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Chelsea : Enzo Fernández est de retour !

Par Allan Brevi
1 min.
Enzo @Maxppp

En plein cœur des spéculations autour de son avenir, Enzo Fernández a fait son retour dans le groupe de Chelsea après ses vacances. L’international argentin figure sur le banc ce samedi, un choix fort alors que Manchester City serait prêt à passer à l’offensive avec une offre de 120 M€ pour tenter de l’attirer.

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En effet, Chelsea réclamerait 140 M€ pour envisager le départ de son milieu de terrain, tandis qu’Enzo Maresca pousse pour retrouver son ancien joueur. Enzo Fernández devra donc patienter sur le banc face à la Real Sociedad, au moins au coup d’envoi, alors que son avenir à Stamford Bridge reste particulièrement scruté.

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