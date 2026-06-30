CdM 2026, Allemagne : la réaction à chaud de Kai Havertz

C’est la première grosse sensation de cette Coupe du Monde 2026. Opposée au Paraguay, l’Allemagne de Julian Nagelsmann a pris la porte (1-1, 3 tab 4). Après les fiascos de 2018 et de 2022, les quadruples champions du monde ont vécu une nouvelle terrible désillusion. À l’issue de la rencontre, Kai Havertz était effondré.

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«Je n’ai pas grand-chose à dire. C’est ma deuxième Coupe du monde et, pour la deuxième fois d’affilée, nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour le tour suivant. Je tiens à m’en excuser. Nous sommes tous très déçus. Nous avions beaucoup d’ambitions pour cette Coupe du monde. Ce n’est pas très agréable de décevoir une nouvelle fois. L’équipe a tout donné. Un but nous a été refusé. Nous avions un adversaire très solide. C’était difficile de se créer des occasions et de maintenir le rythme. L’équipe paraguayenne défendait très bas. Nous avons essayé de passer par les ailes mais malheureusement, cela n’a pas vraiment fonctionné. Je ne pense pas que nous méritions de gagner cette fois-ci. Je ne pense pas que nous ayons concédé beaucoup d’occasions. Nous avions la possession du ballon, l’élan était de notre côté, surtout après l’égalisation. Nous nous sommes retrouvés aux tirs au but. Ça n’a pas été facile car j’ai raté ce penalty et c’est une chance sur deux. Pendant le tournoi, il faut vraiment tout donner. Je ne pense pas que nous ayons mal joué, mais il manquait toujours quelque chose, et c’était encore le cas aujourd’hui. En tant que joueurs, nous devons faire notre introspection et voir ce que nous pouvons améliorer. Nous jouons pour une si grande nation du football. Si l’on est éliminé prématurément, on ne mérite pas de rester», a-t-il déclaré.