Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

Nice : le but complètement fou d’Elye Wahi contre Angers

Par Samuel Zemour
1 min.
Elye Wahi @Maxppp
Angers 0-2 Nice

Le match entre Angers et l’OGC Nice s’est soldé par une victoire précieuse des Aiglons sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Un score de 2-0, important pour les hommes de Franck Haise, qui n’avaient plus gagné depuis quatre journées et remontent ainsi à la 14e place. Mais dans les dernières minutes de la rencontre et alors que Nice menait seulement 1-0, la dernière action aura été assez folle.

La suite après cette publicité
L1+
Fin de match complètement folle❗

De la sortie de Koffi style Higuita jusqu'au lob sensationnel de Wahi... c'est quoi ce championnat de fou furieux 🤩

#SCOOGCN
Voir sur X

D’abord, le gardien angevin Hervé Koffi a effectué une sortie ultra-risqué loin de sa surface, dribblant presque un attaquant niçois avant de relancer vers ses partenaires. Mais le clou du spectacle est venu d’Elye Wahi, l’attaquant niçois, qui a profité d’une perte de balle du SCO pour conclure l’action par un lob sublime depuis le milieu de terrain. Le ballon a survolé le gardien angevin pour finir dans les filets, offrant un but fou, mais qui a surtout scellé la victoire azuréenne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Elye Wahi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Elye Wahi Elye Wahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier