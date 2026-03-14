Nice : le but complètement fou d’Elye Wahi contre Angers

Le match entre Angers et l’OGC Nice s’est soldé par une victoire précieuse des Aiglons sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Un score de 2-0, important pour les hommes de Franck Haise, qui n’avaient plus gagné depuis quatre journées et remontent ainsi à la 14e place. Mais dans les dernières minutes de la rencontre et alors que Nice menait seulement 1-0, la dernière action aura été assez folle.

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D’abord, le gardien angevin Hervé Koffi a effectué une sortie ultra-risqué loin de sa surface, dribblant presque un attaquant niçois avant de relancer vers ses partenaires. Mais le clou du spectacle est venu d’Elye Wahi, l’attaquant niçois, qui a profité d’une perte de balle du SCO pour conclure l’action par un lob sublime depuis le milieu de terrain. Le ballon a survolé le gardien angevin pour finir dans les filets, offrant un but fou, mais qui a surtout scellé la victoire azuréenne.