Chelsea : Thomas Tuchel et la rumeur Romelu Lukaku

Que ce soit en Angleterre ou en Italie, les médias ne parlent que de ça. Sept ans après avoir quitté Stamford Bridge, Romelu Lukaku s'apprête à retrouver Chelsea. L'attaquant belge, qui évolue aujourd'hui à l'Inter, va normalement revenir à Londres puisque les Blues ont proposé 130 millions d'euros aux Nerazzurri pour s'attacher ses services. Mais pour le moment, le transfert n'est pas fait et Thomas Tuchel préfère botter en touche sur le sujet.

Interrogé sur la possible arrivée du Diable Rouge après le match nul en amical contre Tottenham (2-2), l'entraîneur de Chelsea a été clair. «Je ne parlerai pas des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Romelu Lukaku est un joueur fantastique, il n'est pas dans mon équipe, il est à l'Inter. (...) Tout le monde veut rejoindre mon équipe. Je peux imaginer que beaucoup de joueurs veulent venir et me rejoindre», a lâché l'ancien technicien du PSG au micro de Goal. La suite au prochain épisode.