En panne depuis deux mois avec Chelsea, le cas Cole Palmer alarme l’Angleterre avant le Mondial

Cole Palmer traverse sans doute la période la plus délicate de sa carrière à Chelsea. Longtemps freiné par les blessures en début de saison, le milieu offensif anglais est revenu progressivement dans le groupe, mais son retour coïncide avec la dégringolade collective des Blues, désormais englués dans une série noire et récemment séparés de leur entraîneur Liam Rosenior. Depuis plusieurs semaines, l’équipe londonienne ne décolle plus, enchaîne les contre-performances et a même sombré dans une dynamique inquiétante : avec cinq défaites consécutives sans marquer le moindre but en Premier League…

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Sur le plan individuel, les chiffres sont tout aussi préoccupants. Palmer n’a plus ni marqué ni délivré la moindre passe décisive lors de ses 8 derniers matchs en club, sa dernière contribution remontant à un but contre Aston Villa le 4 mars dernier. Même lors du large succès 7-0 contre Port Vale en FA Cup, où il était titulaire et capitaine, il n’a pas trouvé le chemin des filets, alors que Chelsea a déroulé facilement, comme s’il n’était pas concerné… Cette inefficacité alimente la frustration des supporters, qui lui reprochent une prise de décision trop lente, un jeu parfois trop individualiste et un impact bien inférieur à celui qu’il avait affiché lors de ses deux premières saisons. Ce dimanche, face à Leeds en FA Cup (1-0), il était remplaçant et est entré en jeu en fin de rencontre, sans parvenir à peser sur le match ni à apporter un véritable impact à son équipe.

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Une dynamique en chute libre

Le contraste avec son rendement précédent est saisissant. Après une première saison étincelante à 25 buts et 15 passes décisives en 2023-2024, puis une deuxième exercice encore très solide avec 18 buts et 13 passes, Palmer ne compte cette fois que 10 buts et 3 passes en 29 matches, dont une part importante sur penalty. Son cas cristallise aussi les doutes autour de Chelsea, qui lutte pour sauver une saison devenue chaotique et qui voit désormais sa qualification européenne s’éloigner, actuellement 8e en championnat. Dans ce contexte, son avenir a commencé à être spéculé, même s’il a récemment répété qu’il n’avait aucune intention de quitter le club cet été.

En effet, Cole Palmer a tenu à couper court aux rumeurs autour de son avenir dans un entretien accordé au Guardian. « Tout le monde ne fait que parler… quand je vois ça, je ris », lâche-t-il, avant d’évoquer Manchester, sa ville natale, où vit toujours sa famille, sans pour autant envisager un retour. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, le milieu offensif se montre catégorique : « je n’ai aucune intention de quitter Chelsea ». Cole Palmer sait qu’il doit rapidement remettre les pendules à l’heure, avec en ligne de mire une FA Cup qui représente désormais le dernier objectif majeur de la saison pour Chelsea. Les Blues sont déjà fixés : ils retrouveront Manchester City en finale, après la victoire des Citizens contre Southampton. Une affiche forcément particulière pour l’Anglais, qui affrontera son ancien club. Chelsea devra absolument sauver sa mauvaise saison avec un titre. Dans ce contexte, Cole Palmer est attendu au tournant pour porter son équipe.

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En parallèle, sa situation en sélection avec l’Angleterre devient atout autant préoccupante. Sous Thomas Tuchel, Palmer n’a pas encore totalement convaincu, et l’ancien sélectionneur a clairement réclamé davantage d’efficacité aux profils offensifs, particulièrement lorsque Harry Kane est absent. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, le danger est réel : s’il ne retrouve pas rapidement son meilleur niveau, Palmer pourrait tout simplement voir la compétition lui échapper, à l’image de Phil Foden du côté de City. En clair, il doit élever son niveau de jeu immédiatement s’il veut rester dans les plans de l’Angleterre. Réponse dans les prochaines semaines.