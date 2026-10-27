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Polémique Mbappé en Chine : Javier Tebas a rencontré en urgence l’ambassadeur de Chine en Espagne

Par Matthieu Margueritte
3 min.

LaLiga et son président Javier Tebas n’ont pas tardé à réagir. Quelques heures seulement après le début de la polémique entre Kylian Mbappé et la Chine, la Ligue espagnole s’est désolidarisée dans un premier temps des propos de l’attaquant français du Real Madrid. La raison est simple : le diffuseur chinois a annoncé cesser la retransmission du championnat espagnol. Un manque à gagner financier considérable en vue pour LaLiga. Et ce n’est pas tout. Ce soir, Tebas annonce avoir rencontré l’ambassadeur de Chine en Espagne pour tenter de sauver la mise.

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« J’ai eu aujourd’hui un entretien avec l’ambassadeur de Chine en Espagne afin d’aborder la situation créée par les déclarations de Kylian Mbappé et de rechercher des solutions permettant de surmonter cet incident. Au cours des dernières années, LALIGA a travaillé en étroite collaboration avec les autorités chinoises, les instances du football, les opérateurs audiovisuels et les entreprises du pays afin de promouvoir la croissance et la popularité du football espagnol en Chine, mais aussi de contribuer au développement et à la croissance du football chinois lui-même, en partageant notre expérience, notre savoir-faire et nos ressources. Nous souhaitons que nos accords de collaboration, en particulier l’accord stratégique avec la Chinese Professional Football League (CFL), en vigueur jusqu’en 2029, et les accords avec China Media Group (CMG), entre autres projets communs, continuent d’être couronnés de succès et contribuent tant à l’essor du football chinois qu’à faire découvrir nos compétitions à des millions de supporters. Une relation fondée sur le respect mutuel, la confiance et la coopération que nous devons préserver et continuer à renforcer. Notre engagement est de continuer à travailler ensemble pour qu’un incident isolé ne compromette pas les progrès importants réalisés ni n’affecte les millions de supporters chinois qui suivent nos compétitions. La Chine est et restera un partenaire stratégique pour LALIGA. »

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