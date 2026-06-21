CdM 2026, CIV : l’incroyable histoire de Inao Oulaï grâce à Pierre-Paul Antonetti

Parfois le football est bien fait. Christ Inao Oulaï, joueur de Trabzonspor, est devenu l’une des révélations de la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, où son impact au milieu de terrain a attiré l’attention des observateurs internationaux. Formé très jeune à la JMG Academy d’Abidjan, il rejoint Bastia en 2024, où il est repéré pour sa puissance, sa maturité et sa capacité à casser les lignes, avant de signer ensuite au Trabzonspor en Turquie.

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Son parcours est souvent raconté comme une vraie histoire de détection africaine : lors de tournois de jeunes au Maroc, il est repéré par Pierre-Paul Antonetti, recruteur de terrain, qui le fait suivre puis le ramène à Bastia, où il lance sa trajectoire vers le football professionnel européen. Cette étape en Corse est déterminante dans sa progression, avant son explosion internationale en sélection ivoirienne durant la CAN puis le Mondial.