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Ballon d’Or

« Messi aurait dû être top 3 » : la déclaration lunaire d’un journaliste argentin

Par Max Franco Sanchez

Lionel Messi a terminé à la cinquième place du Ballon d’Or 2026. Une position qui fait d’ailleurs parler, puisqu’il a terminé devant tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient nommés. Sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, le journaliste argentin Matias Palacios estime pourtant qu’il aurait dû être encore plus haut.

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« Messi aurait dû être top 3. Faire ce qu’il a fait à 39 ans, sa Coupe du Monde. Moi tu me demandes, il doit terminer top 3 », a indiqué le journalistes, face à un Guti, l’ancien joueur du Real Madrid, assez surpris de ces propos.

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