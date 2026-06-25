CIiro Immobile va rester au PFC

«La saison prochaine, je resterai à Paris». En marge du grand prix de Monaco début juin, Ciro Immobile (36 ans) s’était montré catégorique sur son avenir. Six après avoir posé ses bagages dans la capitale française, l’attaquant souhaitait honorer sa dernière année de contrat.

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La tendance n’a pas bougé assure Le Parisien. Malgré le bilan un peu maigre de 2 buts et 2 passes décisives en 12 matchs, le PFC compte sur lui la saison prochaine, satisfait de son apport, de son expérience et de son intégration auprès de ce jeune groupe. Il devrait être présent à la reprise le 1er juillet prochain, très probablement sans Antoine Kombouaré.