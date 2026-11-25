Le FC Barcelone et le Real Madrid ont rendez-vous ce mercredi 25 novembre devant les tribunaux de Madrid pour une audience de conciliation liée à l’affaire Negreira. Cette procédure fait suite aux prises de parole explosives de Florentino Pérez en mai dernier dans lesquelles le patron merengue a dénoncé « le plus grand scandale de l’histoire du football », évoqué une corruption systémique et accusé les Catalans de s’être enrichis et d’avoir profité de décisions arbitrales favorables, allant jusqu’à suggérer que des titres de Liga lui avaient été dérobés.

La suite après cette publicité

Sous l’impulsion de Joan Laporta, qui avait engagé cette démarche dès le mois de juin, le Barça réclame une rétractation formelle de Florentino Pérez, estimant ces accusations mensongères et gravement préjudiciables à l’honneur et à l’image du club. Si les deux camps ne trouvent pas d’accord lors de cette tentative de conciliation, la direction blaugrana a prévenu qu’elle passerait à l’étape supérieure en déposant une plainte au pénal pour diffamation. Affaire à suivre…