Premier League

Arsenal : grosse inquiétude pour Martin Ødegaard

Par Jordan Pardon
1 min.
Martin Odegaard face au FC Porto @Maxppp
Arsenal 3-0 Nottingham

Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Confrontés à Nottingham Forest ce samedi à l’occasion de la 4e journée de Premier League, les Gunners ont dû composer avec la blessure de leur capitaine Martin Ødegaard. Le Norvégien s’est fait mal en retombant après un tacle de Jurriën Timber sur Morgan Gibbs-White.

Premier League
Another injury blow for Arsenal 🤕

Martin Odegaard cannot continue and Ethan Nwaneri takes his place
Resté au sol de longues secondes, et visiblement souffrant, le milieu offensif a finalement repris sa place avant de sortir quelques minutes plus tard. Il a été remplacé par Ethan Nwaneri au bout de 15 minutes de jeu. Pour le moment, 0-0 entre les deux formations, mais c’est un véritable coup dur pour Arsenal, déjà privé de Gabriel Jesus, Kai Havertz, William Saliba, Bukayo Saka ou encore Christian Norgaard ces dernières semaines.

Pub. le - MAJ le
