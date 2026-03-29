Bayern Munich : Uli Hoeness fait le point sur l’avenir d’Harry Kane

Le dirigeant bavarois, Uli Hoeness, a fait le point sur l’avenir de Harry Kane, confirmant que l’attaquant anglais est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2027. « Il n’a pas levé sa clause libératoire, ce qui signifie qu’il est bel et bien sous contrat ici jusqu’à l’été 2027 », a-t-il déclaré. Selon Uli Hoeness, Kane et sa famille se sentent très à l’aise au club : « d’après ce que j’entends et ce que je ressens, lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. On ne sait jamais quand un Saoudien va débarquer et mettre beaucoup d’argent sur la table… Mais il se sent vraiment chez lui ».

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Il a également souligné les qualités professionnelles de l’attaquant : « Harry Kane peut jouer à ce niveau pendant au moins encore trois ou quatre ans, car c’est un professionnel exemplaire qui prend soin de son corps. Il est toujours en rééducation et avec les kinés ». Cette saison, Kane confirme son statut avec des performances exceptionnelles, comptant déjà 48 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues.