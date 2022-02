Leeds : le casse-tête Marcelo Bielsa

La suite après cette publicité

Le passage de Marcelo Bielsa à Leeds est toujours aussi passionnant. Le technicien argentin a entamé en début de saison sa 4ᵉ année au club. Il avait débuté son aventure en Championship et avait permis au club du Yorkshire de retrouver les joies de la Premier League quasiment 20 ans après leur dernière descente de D1. Très vite, El Loco a été adulé par les supporters de cette ville ouvrière. Et très vite, il s'est aussi attaché à la ville et aux fans. Raison pour laquelle il n'est jamais resté aussi longtemps dans un club durant sa carrière qu'actuellement. Mais cette saison sonne doucement, mais sûrement comme la dernière de Marcelo Bielsa avec Leeds.

Après une première saison réussie en Premier League où les Peacocks avaient terminé à une très intéressante 9eme place en proposant un football alléchant, la deuxième semble beaucoup plus compliquée. Actuellement 15eme du classement, la bande à Bielsa lutte pour le maintien et ne parvient pas à prendre de l'avance sur les places de relégable. L'équipe ne semble pas non plus capable de reproduire les performances de la saison dernière. Et même si Leeds a été décimé par les blessures et le covid depuis le début de saison, ce classement inquiète la direction du club. Surtout qu'elle ne permet pas d'y voir plus clair quant à la situation de l'ancien entraîneur de l'OM.

Leeds commence à se préparer à l'après-Bielsa

Alors que son contrat expire en fin de saison, Marcelo Bielsa n'a toujours pas prolongé et ne se décidera pas maintenant. Selon The Athletic, en interne, on ne sait pas vraiment comment gérer cette situation. Avec les difficultés de l'équipe actuelle et alors que Bielsa ne se projettera pas sur la saison prochaine, la direction ne veut pas le prolonger et ainsi prendre le risque de conserver un entraîneur qui pourrait faire descendre le club en Championship. Si le club désirait à tout prix le conserver il y a quelques mois de cela, les récents résultats ont fait douter les dirigeants. Ces derniers auraient aussi souhaité que Bielsa accepte certains joueurs proposés durant le mercato pour renforcer l'équipe. Ce qu'il n'a pas fait alors que son équipe enchaîne les prestations moyennes.

Devant le flou de la situation, Leeds est conscient que le temps ne joue pas en sa faveur. La direction sportive s'interroge aussi sur l'intérêt sportif de conserver Marcelo Bielsa. Le développement des jeunes joueurs du club pour la saison prochaine est notamment un sujet évoqué. Dans ce sens, le club prépare déjà l'après-Bielsa et l'idée est de s'appuyer sur le très gros travail et les idées de jeu du coach argentin pour continuer de se développer. The Athletic explique que deux profils ont été ciblés. Celui de Jesse Marsch qui a une très bonne relation avec le directeur sportif du club et qui correspondrait à la politique du développement des jeunes à fort potentiel. L'autre piste renvoie à Ernesto Valverde qui avait déjà réussi à succéder à Bielsa du côté de Bilbao... Des pistes étudiées si El Loco était amené à partir. Mais le cas Marcelo Bielsa continue donc d'être un véritable casse-tête pour Leeds.