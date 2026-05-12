La grande menace de l’OL à John Textor !

Depuis qu’elle a repris les rênes de l’Olympique Lyonnais à l’été 2025, Michele Kang découvre un chantier comptable d’une ampleur inédite. La nouvelle patronne du club rhodanien hérite d’une dette générale dépassant les 600 millions d’euros, dont une large part portée par le fonds Ares, et d’une gestion des flux financiers entre les différentes sociétés de la galaxie Eagle qui déconcerte les experts chargés de les décortiquer. Le communiqué publié ce mardi sur les résultats du premier semestre de l’exercice 2025-2026 est sans détour : si les performances opérationnelles s’améliorent sous la nouvelle direction, la situation financière reste critique en raison des expositions héritées du passé.

La suite après cette publicité

Parmi les révélations les plus frappantes de cet audit figure le cas d’Igor Jesus comme l’explique RMC Sport. L’attaquant brésilien de Nottingham Forest et joueur le plus cher de l’histoire du club avec un transfert à plus de 40 millions d’euros et qui n’a jamais mis les pieds au centre d’entraînement de Décines. L’OL aurait par ailleurs servi de caution à trois reprises pour des joueurs transférés entre clubs de la multipropriété de Textor, à l’insu de ses actionnaires. La direction actuelle conteste la validité de ces engagements et envisage des poursuites judiciaires, notamment sur le fondement de l’abus de bien social, une procédure qui permettrait de cerner précisément l’étendue des dégâts de l’ancien régime.

La suite après cette publicité

L’OL pourrait poursuivre en justice John Textor

Des suites pénales qui sont pleinement envisageables comme expliqué dans le communiqué d’Eagle : «le Groupe a découvert récemment que des tiers se prévalaient de garanties consenties, entre août 2023 et avril 2025, par la Société ou sa filiale OL SASU pour couvrir des obligations prises par les clubs Botafogo et Molenbeek (détenus par Eagle Bidco et liés à l’ancien dirigeant M. John Textor). Ces garanties n’étaient pas connues et n’avaient pas été reportées dans les comptes publiés les dernières années par la Société. (…) Le Groupe conteste la validité de ces engagements et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts.» L’avenir institutionnel du club reste suspendu à un fil. Le communiqué mentionne explicitement une incertitude significative quant à la continuité d’exploitation, conditionnée à l’arrivée d’un nouvel actionnaire. Les négociations avec les créanciers sont en cours, avec pour objectif une restructuration financière finalisée avant les échéances de la DNCG et de l’UEFA en fin de saison. Les 126,2 millions d’euros dus par Botafogo à l’OL, inscrits noir sur blanc dans le communiqué, pourraient servir de levier dans ces discussions, tandis que la menace d’une procédure brésilienne initiée par Textor lui-même semble pour l’heure rester lettre morte.

Dans ce tableau sombre, la gestion de Michele Kang est unanimement saluée. Le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, a publiquement félicité la nouvelle équipe dirigeante pour sa réactivité et une réduction de la masse salariale jugée sans précédent dans l’histoire du football moderne. Sur le terrain, les joueurs ont leur rôle à jouer dans le redressement du club car une troisième place en Ligue 1, encore accessible lors de la dernière journée face à Lens, offrirait une qualification européenne dont les retombées financières seraient les bienvenues. Avant cela, une explication judiciaire avec John Textor semble désormais inévitable — prochaine étape d’un long chemin de croix pour un club qui reconstruit tout, pièce par pièce.