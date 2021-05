N1 : le FC Villefranche Beaujolais disputera les barrages pour la Ligue 2

On savait déjà que le SC Bastia, champion, et le club de Quevilly-Rouen Métropole joueraient la prochaine saison de Ligue 2. L'ultime journée devait décider du barragiste. Auteur de sa 8e victoire sur les 10 derniers matches disputés dans ce championnat de National 1, le Football Club Villefranche Beaujolais termine la saison à la 3e place. Les Caladois se sont largement imposés 5-1 dans le derby face au SC Lyon.

Une victoire rendue possible grâce à un triplé de Désiré Segbe (19e, 53e, 75e) et à des réalisations de Maxime Blanc (26e) et Sergio (80e, s.p.). Ils terminent trois longueurs devant Le Mans, qui a battu Annecy pour l'honneur (3-2). Les Rhodaniens disputeront un barrage aller-retour face au 18e de Ligue 2, les mercredi 19 et samedi 22 mai prochains, face à Pau, Niort, Dunkerque, Caen ou Chambly, qui jouent leur survie samedi soir, à partir de 20h.