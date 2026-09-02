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Ligue 1

Ligue 1 : le chiffre impressionnant des ventes sur le mercato d’été

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp

La Ligue 1 a encore confirmé son statut de championnat vendeur. 1,33 milliard d’euros de ventes a été réalisé cet été par les clubs français, plaçant l’élite tricolore au deuxième rang des championnats les plus vendeurs, juste derrière l’intouchable Premier League. Un nouveau montant spectaculaire, dans un contexte où les clubs français ont largement profité de l’appétit anglais pour leurs jeunes talents.

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Et derrière ce chiffre se cache plusieurs opérations XXL, avec notamment Ayyoub Bouaddi, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Matias Fernandez-Pardo, Mason Greenwood, Lee Kang-in, Jérémy Jacquet ou encore Mamadou Sangaré qui ont rapporté des sommes considérables à leurs clubs. La Premier League représente à elle seule plus de 800 M€ d’achats auprès de la Ligue 1 selon les données de Transfermarkt, confirmant le rôle de fournisseur privilégié du football français sur le marché européen.

Pub. le - MAJ le
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