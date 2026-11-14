Pays-Bas : Frenkie de Jong forfait pour le choc contre l’Allemagne

Titulaire avec les Pays-Bas contre la Grèce vendredi soir (7-0), le milieu du FC Barcelone doit finalement déclarer forfait pour le choc face à l’Allemagne, dimanche à Berlin, pour la dernière journée des phases de poules de la Ligue des Nations. En jambes dans le premier acte face aux Grecs, il avait finalement cédé sa place à la pause, remplacé par Teun Koopmeiners. Selon l’équipe nationale néerlandaise, cette mesure a été prise à titre préventif.

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« Frenkie de Jong ressent quelques légers désagréments physiques et manquera le match à l’extérieur contre l’Allemagne. Par mesure de précaution, il a été décidé qu’il ne se déplacera pas à Berlin, le match de lundi arrivant trop tôt pour le milieu de terrain. » Toujours invaincus sous les ordres de Xavi, les Pays-Bas sont quasiment assurés de terminer à la première place du groupe 2 de la Ligue A. Les Néerlandais possèdent actuellement trois points d’avance sur la sélection helvétique (2e) et l’Allemagne (3e) et ont une différence de buts de +11.