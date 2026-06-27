CdM 2026 : le nouveau classement provisoire des meilleurs troisièmes

«Il faut attendre, le destin n’est plus entre nos mains. On a fait le job et ce qu’il fallait, il faut attendre les autres matchs pour espérer se qualifier pour les 16es», confiait Pape Thiaw hier soir après le carton du Sénégal face à l’Irak (5-0). Le destin s’est finalement rangé du côté des Sénégalais, désormais certains d’accéder aux 16es de finale de Coupe du Monde.

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Actuellement 5es parmi les meilleurs troisièmes, ils ne pourront plus aller au-delà de la huitième place avec les résultats des autres matchs. Pour l’heure, la Suède, l’Equateur, la Bosnie, et le Paraguay sont aussi qualifiés pour les 16es de finale. Cela sent bon pour l’Iran, 6e, tandis que la Croatie (7e) devra confirmer face au Ghana. En l’état actuel des choses, la Corée du Sud serait la dernière nation qualifiée parmi les huitièmes. Quant à l’Algérie, elle devra faire un bon résultat face à l’Autriche pour valider sa place en 16es, tout comme la RD Congo face à l’Ouzbékistan.