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Real Madrid : Ferland Mendy n’envisage pas de prendre sa retraite

Par Josué Cassé
Ferland Mendy, au Real Madrid @Maxppp

Alors que des rumeurs évoquaient un éventuel départ à la retraite de Ferland Mendy, victime d’une nouvelle blessure qui l’éloignera des terrains plusieurs mois, RMC Sport affirme que cette information n’est pas d’actualité.

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Le défenseur merengue, sous contrat jusqu’en 2028 avec le Real Madrid, n’envisage, en effet, pas de raccrocher les crampons, et est déterminé à revenir le plus rapidement possible selon son entourage. Pour rappel, Mendy va être opéré la semaine prochaine.

Pub. le - MAJ le
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