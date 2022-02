LdC, Atlético : la réaction amère de José Maria Gimenez

Après le match nul concédé à domicile face à Manchester United (1-1), le défenseur central de l'Atlético de Madrid José María Giménez s'est exprimé à chaud au micro de Movistar+. L'international uruguayen n'a pas caché sa frustration après une rencontre où les Colchoneros étaient devant au score pendant plus d'une heure avant de se faire rejoindre par le biais d'Anthony Elanga. Le Madrilène a également confié la motivation des siens pour le match retour à Old Trafford dans trois semaines.

«Un peu déçu, oui... Je crois qu'on ne mérite pas de se faire rejoindre. On a été totalement supérieurs à eux, on a bien géré toutes les facettes du jeu, on a bien défendu, on été très bons en attaque, on a eu des occasions nettes, on a touché deux fois le cadre... Mais si tu n'es pas efficace, en face, ils savent jouer aussi. Un gros regret, ce but. On méritait de gagner. Au retour, on devra jouer comme on sait le faire, avec notre flamme, notre coeur. L'entraîneur a bien analysé ce match aller, on va continuer à travailler et aller là-bas pour gagner», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.