Liverpool a approché le RB Leipzig pour Diomandé

Voilà des semaines que l’Angleterre annonce que Liverpool a désigné Yan Diomandé comme le successeur de Mohamed Salah sur l’aile droite. Sauf que selon Skysports, les Reds viennent à peine de faire une première approche auprès du RB Leipzig au sujet de son ailier ivoirien de 19 ans. Une première demande de renseignement, sans la moindre offre.

La suite après cette publicité

Acheté 20 M€ à Leganes l’été dernier, Diomandé est lié jusqu’en 2030 avec le RB Leipzig. Surtout, il est courtisé par de nombreux clubs, dont le PSG, qui semble être une destination potentielle si l’on en croit sa dernière sortie médiatique.