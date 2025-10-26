L’énorme bourde de Jonathan David qui coûte un but à la Juventus

1 but en 10 matchs. C’est le bilan rachitique de Jonathan David depuis sa signature à la Juventus Turin cet été. A priori, sa prestation face à la Lazio ce dimanche soir ne devrait pas refaire grimper sa cote de popularité aux yeux des tifosi.

Titulaire au coup d’envoi, le Canadien a été à l’origine du but adverse après seulement 9 minutes de jeu lorsqu’il remisait un ballon maladroitement de la tête dans les pieds de Cataldi. L’Italien trouvait Basic, dont la frappe déviée trompait Di Gregorio (1-0). Igor Tudor a fait le choix de sortir David peu après l’heure de jeu.