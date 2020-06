Everton-Liverpool : les compos du derby de la Mersey !

102 jours après son dernier match, une défaite en huitième de finale retour de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid (2-3) synonyme d'élimination, Liverpool retrouve le chemin du terrain, à l'occasion d'un derby de la Mersey disputé sur la pelouse d'Everton, malheureusement sans supporters (à retrouver en direct commenté sur notre site à partir de 20h). Promis à un sacre de champion d'Angleterre, 22 points devant leur dauphin, les Reds devront en cas de succès face à leur voisin attendre une défaite de Manchester City contre Burnley lundi, pour décrocher dès à présent un 19e titre et revenir à une longueur de Manchester United au sommet du palmarès du football anglais.

La suite après cette publicité

Pour ce Merseyside Derby comptant pour la 30e journée de Premier League, Carlo Ancelotti concocte un 4-4-2. Jordan Pickford conserve sa place dans le but. Devant lui, de droite à gauche : Seamus Coleman, Michael Keane, Mason Holgate et Lucas Digne. Quatre hommes au milieu, le jeune Anthony Gordon (19 ans), André Gomes, Tom Davies et Alex Iwobi. Enfin, devant, Richarlison et Dominic Calvert-Lewin débutent. En face, Jürgen Klopp ne déroge pas à son 4-3-3 mais révolutionne son onze. Alisson est dans la cage. Alors que c'est Trent Alexander-Arnold et James Milner qui animent les côtés. Dans l'axe, Virgil van Dijk et Joel Matip protègent leur portier. Naby Keita et Jordan Henderson sont choisis pour accompagner Fabinho dans l'entrejeu. Enfin, devant, le Japonais Minamino se joint à Mané et Firmino.

Les compositions d'équipes

Le XI d'Everton : Pickford - Coleman, Keane, Holgate, Digne - Gordon, Gomes, Davies, Iwobi - Richarlison, Calvert-Lewin

Le XI de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Milner - Henderson, Fabinho, Keita - Minamino, Firmino, Mané