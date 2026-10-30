Manchester United : relancé par Zinédine Zidane, Leny Yoro est en train de tout perdre

Leny Yoro traverse une période particulièrement délicate à Manchester United. Recruté après avoir impressionné sous les couleurs du LOSC en 2024, le défenseur français peine à trouver sa place chez les Red Devils, où la confiance accordée par Michael Carrick reste assez limitée. Déjà titularisé à seulement 19 reprises la saison dernière, le joueur de 20 ans a connu un nouveau début d’exercice compliqué, puisqu’il n’a pas débuté la moindre rencontre lors des 5 premières journées de Premier League. Dans un collectif mancunien en grande difficulté, le jeune Français doit composer avec une concurrence importante et des choix tactiques qui ne favorisent pas son installation dans l’axe. Souvent utilisé au poste de latéral droit, qui n’est pas son poste de prédilection, il se retrouve barré dans la charnière centrale par Harry Maguire et Lisandro Martinez. Malgré ce contexte, il a tout de même disputé huit rencontres cette saison, dont six comme titulaire, un bilan qui le place devant certains concurrents au poste de latéral droit, comme Noussair Mazraoui. Mais sa situation reste fragile, alors que Manchester United peine à retrouver une dynamique positive.

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Une éclaircie était pourtant venue de l’équipe de France. À l’occasion du premier rassemblement de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, Leny Yoro avait été appelé après le forfait d’Ibrahima Konaté, initialement retenu dans la liste. Face à la Belgique, Zidane l’a titularisé aux côtés de Maxence Lacroix pour sa toute première sélection avec les A. Un baptême du feu exigeant, mais l’ancien Lillois a répondu présent avec une prestation particulièrement convaincante. Il a remporté ses neuf duels disputés, dont cinq dans les airs, tout en affichant 93 % de passes réussies. Les Bleus se sont finalement imposés 4-1 après avoir renversé la rencontre dans le dernier quart d’heure. Pour Yoro, cette première restera une réussite, malgré l’absence de clean sheet. Zidane s’était montré satisfait de son choix : « il y a du monde à ce poste, quand on a perdu Ibrahima Konaté, on a immédiatement voulu prendre Leny. Je suis content pour lui, car il a fait un gros match. Il a bien rempli son rôle. Je suis heureux pour tous ces jeunes joueurs en équipe de France. »

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Puis le dur retour à la réalité…

Mais le retour à Manchester a rapidement ramené Leny Yoro sur terre. Le défenseur de 20 ans a retrouvé une équipe en pleine crise, incapable de renouer avec la victoire depuis huit rencontres toutes compétitions confondues. La défaite contre Bournemouth (0-3) à Old Trafford a encore assombri son horizon. Titulaire en défense, le Français a glissé sur le côté gauche de sa surface, offrant une occasion idéale aux visiteurs : Adrien Truffert a récupéré le ballon avant de servir Marcus Tavernier, seul face à Senne Lammens. Une erreur qui symbolise le contraste entre sa prestation avec les Bleus et ses difficultés en club.

😨 LA TERRIBLE GLISSADE DE LENY YORO QUI PLONGE MAN. UNITED UN PEU PLUS DANS LA CRISE !



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Michael Carrick a néanmoins refusé de l’accabler après la rencontre. « La glissade de Leny est malheureuse, il a un avenir prometteur et c’est un joueur talentueux. Il a fait une erreur aujourd’hui et il le regrette, mais il n’aurait pas dû. Les erreurs arrivent, ce n’est même pas une erreur, c’est juste une glissade », a expliqué le technicien. Un soutien appréciable pour un jeune joueur, mais Leny Yoro est loin d’être assuré de débuter à Stamford Bridge. Les Blues traversent, eux aussi, une période délicate, mais les Red Devils, seizièmes du championnat, n’ont plus beaucoup de marge de manœuvre.

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Une concurrence encore plus féroce chez les Bleus

À cette situation déjà préoccupante s’ajoute la concurrence en équipe de France. Sa première apparition sous le maillot bleu a démontré qu’il pouvait répondre présent au plus haut niveau, mais elle ne lui assure pas une place durable dans les plans de Zidane. Ibrahima Konaté, absent lors du dernier rassemblement en raison d’une blessure, reste un candidat sérieux, tandis que Dayot Upamecano apparaît comme une référence dans la défense tricolore. Maxence Lacroix a, lui aussi, marqué des points lors de sa prestation face à la Belgique, et Lucas Hernandez constitue une autre option expérimentée, fort de son match exceptionnel avec le PSG face au Barça de Lamine Yamal.

Leny Yoro doit-il être appelé par Zinédine Zidane ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pour Yoro, le prochain rassemblement s’annonce donc incertain, d’autant que sa situation à Manchester ne joue pas en sa faveur. La prochaine liste de Zinédine Zidane sera annoncée le 6 novembre à 18 heures et une absence du jeune défenseur ne serait pas surprenante s’il ne retrouve pas davantage de continuité en club. Mais le nouveau sélectionneur a déjà montré qu’il était capable de faire confiance à des profils inattendus : appelé à la dernière minute après le forfait de Konaté, Yoro en est lui-même la preuve. Il lui reste désormais à retrouver de la stabilité à Manchester United pour espérer transformer ce premier coup d’éclat en véritable point de départ chez les Bleus.