Ballon d’Or 2026 : le Real Madrid met fin à son boycott

Après deux années de tensions avec le Ballon d’Or, le Real Madrid a décidé de changer de stratégie. Selon L’Équipe, le club madrilène sera représenté lors de la cérémonie prévue ce lundi 26 octobre à Londres, au lendemain du Clásico face au FC Barcelone. Pour rappel, les Merengues avaient boycotté l’édition 2024 après la défaite de Vinicius Junior face à Rodri, avant de bouder largement celle de 2025, où seule l’attaquante Caroline Weir avait fait le déplacement.

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Cette fois, plusieurs joueurs madrilènes sont attendus dans la capitale anglaise comme le rapporte le quotidien français. Le Real Madrid compte notamment quatre prétendants au Ballon d’Or : Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Marc Cucurella. D’autres joueurs du club sont également nommés dans différentes catégories, à l’image de Thibaut Courtois pour le trophée du meilleur gardien, de Yan Diomandé chez les jeunes talents ou encore de Felicia Schröder pour le trophée du meilleur jeune talent féminin.