L’Atlético de Madrid veut boucler le départ de João Félix

Prêté cette saison par l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, João Félix réalise une saison en demi-teinte avec le club catalan et a même été dépassé par Lamine Yamal et Raphinha dans la hiérarchie des attaquants. Amené à repartir à la fin de la saison si le Barça ne peut pas régler la somme demandée par l’Atlético de Madrid qui devrait tourner à 50 millions d’euros, l’attaquant portugais n’a jamais caché son envie de rester en Catalogne, alors que les Colchoneros ne veulent plus le récupérer.

Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, espère bien que son transfert définitif au FC Barcelone ait lieu. «Il joue pour Barcelone et il est normal qu’il veuille y rester. Barcelone le veut et il veut rester, donc tout le monde est content. À part cela, il aura de la chance parce que Barcelone garde un grand et magnifique joueur. Joao est un joueur magnifique. Il s’est très bien intégré à Barcelone, il se débrouille très bien, et ce que nous lui souhaitons, c’est toute la chance du monde. Je ne sais pas jusqu’à quel point l’Atleti le garderait. C’est quelque chose qu’il faut demander aux gens de l’économie, moi, je suis dans le sportif», a-t-il expliqué.