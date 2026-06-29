De la défaillance de Luca Zidane à l’échec Benbot, le poste de gardien fait paniquer l’Algérie

La tête de Zinedine Zidane voulait tout dire. Installé dans les tribunes du stade de Kansas City, l’ancien numéro 10 a affiché une mine dépitée après la défaite de l’Algérie face à l’Argentine (3-0), le 17 juin dernier. Zizou, accompagné de sa famille, était venu supporter son fils Luca, titulaire dans les cages des Verts. En septembre dernier, le portier de Grenade a officiellement choisi de représenter les Fennecs, lui qui avait évolué avec les sélections françaises au sein des catégories jeunes. Ce qui a fait parler, puisque certains estimaient que c’était un choix par défaut et non un choix du cœur. Mais le principal intéressé a assuré que ses motivations étaient sincères. Il a pu en discuter avec Vladimir Petkovic par téléphone puis lors de sa première à Sidi-Moussa.

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Le sélectionneur national a misé sur Zidane. Le portier avait tapé dans l’œil de Petkovic, qui était insatisfait des gardiens qu’il avait à sa disposition. Il l’a donc emmené avec lui lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mais aussi pour cette Coupe du Monde 2026. Blessé avant le tournoi, puisqu’il souffrait de la mâchoire (double fracture et blessure au menton, ndlr), le fils de ZZ ne rassurait pas tout le monde. En effet, il n’avait plus joué depuis la fin du mois d’avril dernier. Finalement, sa prestation en amical face aux Pays-Bas a mis tout le monde d’accord au début du mois de juin. Mieux, elle lui a offert le poste de titulaire lors du Mondial. Dans le onze face à l’Albiceleste, Luca Zidane n’a pas été à la hauteur, commettant des erreurs. Il s’est notamment troué sur le premier but de Lionel Messi, qui lui en a collé trois.

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Zidane et Benbot n’ont pas rassuré

Critiqué, il a conservé sa place face à la Jordanie. Un match durant lequel il a encaissé un but, sur lequel il aurait pu se montrer un peu plus ferme sans pour autant être fautif. Ce week-end, le natif de Marseille, qui n’aurait pas rassuré lors des entraînements, a démarré la rencontre capitale face à l’Autriche sur le banc. Vladimir Petković a été honnête et a reconnu qu’il avait sanctionné son gardien. « L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu’il a réalisées lors des deux premiers matches. J’ai estimé qu’Oussama Benbot méritait de jouer aujourd’hui (hier). La concurrence reste ouverte à tous les postes et chacun peut jouer selon l’adversaire et les exigences de chaque rencontre. » Problème, son remplaçant n’a pas vraiment fait mieux. Il a encaissé 3 buts.

DZ Foot, qui lui a donné un 4,5, n’a pas été emballé par son match. « Quelle déception ! Titulaire surprise en lieu et place d’un Luca Zidane annoncé touché mentalement, le dernier rempart de l’USMA a une part de responsabilité sur la totalité des buts qu’il encaisse. Bien malin est celui qui pourra prédire le titulaire dans les cages lors du prochain match. » Tout cela n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les Fennecs, qui sont peu fiables défensivement. C’est l’un des gros points faibles de l’équipe depuis le début du tournoi. Et c’est le chantier prioritaire pour Vladimir Petkovic mais aussi pour la presse algérienne dont Compétition.« Avec 7 buts encaissés lors de la phase des poules, notre équipe nationale occupe la médiocre 38e position sur les 48 équipes engagées dans ce Mondial dans le classement des meilleures défenses. »

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Un poste clé mais défaillant

La Gazette du Fennec a développé sur le sujet. « Le principal chantier réside dans le secteur défensif, où l’Algérie a concédé un total inquiétant de sept buts en trois matchs. Le poste de gardien de but, qui tracasse la sélection depuis plusieurs années, continue de susciter l’interrogation : Luca Zidane a livré des prestations décevantes contre l’Argentine et la Jordanie, tandis qu’Oussama Benbot n’a guère fait mieux pour sa première titularisation face à l’Autriche. » En Espagne, où on suit la trajectoire Zidane, AS écrit : « le gardien de Grenade a suscité des inquiétudes lors de la lourde défaite face à l’Argentine et lors de la victoire contre la Jordanie, malgré le soutien de Petkovic à l’époque. Cependant, peu après, suite au match contre l’Autriche, l’entraîneur l’a pris à partie, indiquant qu’il serait relégué sur le banc en raison de sa performance. Ce plan n’a pas été entièrement couronné de succès pour le technicien suisse, car le remplaçant de Luca Zidane, Oussama Benbot, a lui aussi essuyé de vives critiques pour les buts encaissés face aux Européens. ».

Luca Zidane, qui a avoué consulter un psychologue pour l’aider à gérer la pression et qui aurait une crise de confiance après ses deux matches, et Oussama Benbot ne sont pas assurés de débuter. Certains médias, dont Winwin Sports, révèlent même que Petković pourrait faire appel à un troisième gardien vendredi lors du 1/16e de finale face à la Suisse. Il s’agit de Melvin Mastil. Un portier qui évoluait en prêt cette saison au Stade Nyonnais en D2 Suisse. Pour certains fans des Verts, il n’a pas vraiment le niveau pour être un numéro 1. Encore moins pour un match si important. Vladimir Petković aura donc un choix très important à faire vendredi. Les entraînements de la semaine lui permettront certainement d’y voir plus clair, lui qui n’a visiblement pas réglé son problème de gardiens.